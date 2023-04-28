Экс-начальница почтового отделения под Липецком признала вину в краже 500 тысяч на работе

Бывшую сотрудницу обвиняют в краже полумиллиона рублей из отделения почты Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Грязинском районе Липецкой области экс-начальница почтового отделения признала вину в краже 500 тысяч рублей на работе. Правоохранители закончили расследование.

Бывшая руководительница четыре месяца забила деньги у жителей, которые приходили оплачивать коммунальные услуги. С сентября по декабрь 2022 года мимо кассы также шли суммы от продажи товаров, сообщает пресс-служба регионального СУСК. Но и этого оказалось мало женщине. Жительница региона перевела на свою карту со счета работодателя более 200 тысяч. Общая недостача составила почти полмиллиона.

Экс-начальницу обвиняют по пункту «г» части 3 статье 158 УК за кражу с банковского счета, а также по части 3 статье 160 УК «Присвоение с использованием служебного положения». Дело передадут в суд.