Липчанку-рецидивистку осудят за сбыт и хранение наркотиков

Фото: УМВД по Липецкой области. Фото: Предоставлено "КП"

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней липчанки. Ее обвиняют в хранении и сбыте наркотиков. Ранее ее уже судили за аналогичные преступления.

Как пояснили в региональном УМВД, женщина попала в поле зрение оперативников в декабре прошлого года. Ее заподозрили в обороте запрещенных средств. Липчанку задержали при сбыте 0,06 грамм метилэфедрона, а по месту ее жительства правоохранители нашли 15 полимерных пакетиков с 3,5 граммами смеси из синтетических наркотиков.

Во время предварительного следствия обвиняемая находилась под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Липчанке грозит до восьми лет лишения свободы.