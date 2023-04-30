Липчанку-рецидивистку осудят за сбыт и хранение наркотиков

Фото: УМВД по Липецкой области.
Фото: Предоставлено "КП"
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней липчанки. Ее обвиняют в хранении и сбыте наркотиков. Ранее ее уже судили за аналогичные преступления.
Как пояснили в региональном УМВД, женщина попала в поле зрение оперативников в декабре прошлого года. Ее заподозрили в обороте запрещенных средств. Липчанку задержали при сбыте 0,06 грамм метилэфедрона, а по месту ее жительства правоохранители нашли 15 полимерных пакетиков с 3,5 граммами смеси из синтетических наркотиков.
Во время предварительного следствия обвиняемая находилась под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Липчанке грозит до восьми лет лишения свободы.