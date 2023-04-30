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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 7:06

Липчанку-рецидивистку осудят за сбыт и хранение наркотиков

Женщине грозит до восьми лет тюрьмы
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: УМВД по Липецкой области.

Фото: УМВД по Липецкой области.

Фото: Предоставлено "КП"

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней липчанки. Ее обвиняют в хранении и сбыте наркотиков. Ранее ее уже судили за аналогичные преступления.

Как пояснили в региональном УМВД, женщина попала в поле зрение оперативников в декабре прошлого года. Ее заподозрили в обороте запрещенных средств. Липчанку задержали при сбыте 0,06 грамм метилэфедрона, а по месту ее жительства правоохранители нашли 15 полимерных пакетиков с 3,5 граммами смеси из синтетических наркотиков.

Во время предварительного следствия обвиняемая находилась под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Липчанке грозит до восьми лет лишения свободы.