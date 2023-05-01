Под Липецком арестовали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли на свалке Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области арестовали подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины. Тело несчастного с рубленными ранами нашли 27 апреля на стихийной свалке деревни Крюково Задонского района. Следователи установили личность погибшего, опросили всех, кто видел его в последний раз живым. Так правоохранители вышли на предполагаемого преступника – 51-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, под тяжестью улик он во всем признался. Пояснил, что 5 марта знакомый попросил у него деньги на спиртное. Мужчины поссорились и злодей ударил оппонента топором в шею. Бездыханное тело изверг вывез на тачке на стихийную свалку и завалил мусором.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.