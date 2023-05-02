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НовостиОбщество2 мая 2023 7:10

В Липецке у фирмы, задолжавшей за аренду 8,5 миллионов, забрали участок под горнолыжную трассу

Организация нанесла ущерб земле в 15 миллионов, завалив ее мусором
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Арбитражный суд расторг договор аренды земельного участка

Арбитражный суд расторг договор аренды земельного участка

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке арбитражный суд обязал фирму очистить от мусора и возвратить землю, на которой планировали построить горнолыжную трассу. Речь идет об участке в районе садоводческого товарищества «Металлург-1». Также с организации взыщут 8,5 миллионов рублей задолженности за аренду и неустойки.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области, в феврале 2016 года региональное управление имущественных и земельных отношений заключило договор с организацией, которая должна была до 2027 года построить горнолыжную трассу. Проблемы возникли уже к августу 2019 года. Фирма не платила за аренду, а также заваливала участок мусором, хотя стройки не было. Представители управления обратились в суд, чтобы расторгнуть контракт.

Также специалисты провели экологическую экспертизу. Так, земельный участок повредили на 15 миллионов рублей.