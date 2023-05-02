В Липецке у фирмы, задолжавшей за аренду 8,5 миллионов, забрали участок под горнолыжную трассу

Арбитражный суд расторг договор аренды земельного участка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке арбитражный суд обязал фирму очистить от мусора и возвратить землю, на которой планировали построить горнолыжную трассу. Речь идет об участке в районе садоводческого товарищества «Металлург-1». Также с организации взыщут 8,5 миллионов рублей задолженности за аренду и неустойки.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области, в феврале 2016 года региональное управление имущественных и земельных отношений заключило договор с организацией, которая должна была до 2027 года построить горнолыжную трассу. Проблемы возникли уже к августу 2019 года. Фирма не платила за аренду, а также заваливала участок мусором, хотя стройки не было. Представители управления обратились в суд, чтобы расторгнуть контракт.

Также специалисты провели экологическую экспертизу. Так, земельный участок повредили на 15 миллионов рублей.