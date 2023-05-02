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НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:28

В Липецке 41-летний мужчина пострадал в пожаре в садовом домике

С огнем боролись два спасательных отделения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке горел садовый домик

В Липецке горел садовый домик

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 1 мая в Липецке в пожаре пострадал 41-летний мужчина. В садоводческом товариществе «Строитель» вспыхнул кирпичный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два спасательных расчета. Несмотря на их усилия, пламя уничтожило внутреннюю отделку здания и вещи на площади 5 квадратных метров. Мужчине, который находился в задымленном доме, понадобилась помощь медиков.

В тот же день в Данкове по улице Льва Толстого в заброшенном здании сгорели 200 квадратных метров отделки. Еще одно бесхозное строение полыхало в Грязях. В селе Излегоще Усманского района огонь объял жилой дом. На месте работали три пожарных отделения и два добровольца. Увы, пламя повредило всю внутреннюю отделку здания.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.