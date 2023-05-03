Два мальчика 5 и 11 лет пострадали в ДТП за сутки в Липецкой области

2 мая на дорогах Липецкой области сбили двух мальчиков Фото: Алина ПАЛАГИНА

За сутки в Липецкой области произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Травмы получили два мальчика 5 и 11 лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В минувший вторник, 2 мая, на улице Яна Берзина в Липецке 49-летний водитель «Шкоды» сбил пятилетнего ребенка во дворе одного из домов. Тем же вечером в Ельце на улице Черокманова еще одна «Шкода» наехала на 11-летнего велосипедиста. За рулем иномарки сидела 32-летняя женщина. Мальчика увезли на скорой.

За сутки в регионе автомобилисты нарушили правила дорожного движения 3 965 раз. Инспекторы поймали 11 пьяных водителей. Без ремня безопасности ехал 81 автолюбитель. Липчан привлекли к административной ответственности. Камеры записали 3 685 случаев, когда жители области неправильно парковались, выезжали на встречную полосу и превышали скорость.