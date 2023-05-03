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НовостиОбщество3 мая 2023 7:48

После трех лет работы Андрей Рясков ушел с поста директора технопарка в Липецке

Мужчина возглавлял структуру с апреля 2020 года
Алина ПАЛАГИНА
Андрей Рясков покинул пост директора «Технопарка-Липецк»

Андрей Рясков покинул пост директора «Технопарка-Липецк»

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Андрей Рясков ушел с поста директора «Технопарка-Липецк». На руководящей должности мужчина проработал около трех лет – с апреля 2020 года.

Андрей Александрович родился в областном центре в 1988 году. В 2011 получил диплом юриста в ЛГТУ и устроился в региональное управлении федерального казначейства. С 2013 по 2015 год возглавлял один из отделов в «Центре кластерного развития Липецкой области».

Затем Рясков перешел в управление инновационной и промышленной политики, сообщает пресс-служба мэрии. Там он стал начальником отдела развития особых экономических зон и индустриальных парков. В 2019 году занял место генерального директора «Корпорации развития Липецкой области».

Под руководством Андрея Александровича на площадку организации зашли 24 новых резидента. В 2021 году Технопарк внесли в реестр инновационных проектов региона. В прошлом году учреждение вошло в федеральную программу «Промышленный туризм».