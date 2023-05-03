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НовостиОбщество3 мая 2023 10:41

Под Липецком прокуратура через суд заставила фирму строить дом для многодетной семьи

Подрядчик должен был приступить к работам раньше, но в одностороннем порядке расторг контракт
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком прокуратура через суд заставила фирму строить дом для многодетной семьи

Под Липецком прокуратура через суд заставила фирму строить дом для многодетной семьи

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области фирма отказалась строить дом по региональной программе для многодетной семьи. В октябре 2020 года жители Чаплыгинского района получили от управления строительства и архитектуры свидетельство на выплату почти в 900 тысяч рублей, чтобы возвести жилье. Липчане заключили договор с подрядчиком, который должен был начать работу.

Однако в апреле 2021 года организация в одностороннем порядке расторгла контракт и вернула деньги в управление Федерального казначейства области. Так, семья осталась без дома и без выплаты. А согласно законодательству, повторно суммы в рамках программы не предоставляют.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, представитель ведомства обратился в суд с иском к строительной компании. Прокурор Чаплыгинского района потребовал от организации выполнить условия договора, а также возместить семье компенсацию морального вреда. В итоге с фирмы взыскали 50 тысяч рублей.