Под Липецком прокуратура через суд заставила фирму строить дом для многодетной семьи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области фирма отказалась строить дом по региональной программе для многодетной семьи. В октябре 2020 года жители Чаплыгинского района получили от управления строительства и архитектуры свидетельство на выплату почти в 900 тысяч рублей, чтобы возвести жилье. Липчане заключили договор с подрядчиком, который должен был начать работу.

Однако в апреле 2021 года организация в одностороннем порядке расторгла контракт и вернула деньги в управление Федерального казначейства области. Так, семья осталась без дома и без выплаты. А согласно законодательству, повторно суммы в рамках программы не предоставляют.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, представитель ведомства обратился в суд с иском к строительной компании. Прокурор Чаплыгинского района потребовал от организации выполнить условия договора, а также возместить семье компенсацию морального вреда. В итоге с фирмы взыскали 50 тысяч рублей.