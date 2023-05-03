Фонтан у Комсомольского пруда в Липецке запустят в июне после ремонта за 1,6 миллиона

Фонтан у Комсомольского пруда заработает в июне Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке перенесли запуск фонтана у Комсомольского пруда на июнь. За это время специалисты должны отремонтировать подпорную стену чаши комплекса, сообщает пресс-служба мэрии. На работу потратят 1,6 миллиона рублей.

Восстановлением займется липецкий подрядчик. Для начала строители разберут основание Комсомольского пруда. Затем рабочие сделают грунтовую выемку и закрепят стены железобетонной стяжкой. Останется изолировать конструкцию от воды и обустроить глиняный замок вдоль сооружения.

По контракту специалисты обязаны сдать готовую работу в июне, но подрядчик обещает закончить в мае. Кстати, в 2022 году комплекс уже ремонтировали. Однако перед зимой нашли новую течь в другом месте подпорной стенки пруда.