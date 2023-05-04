Два пассажира «Гранты» пострадали в ДТП с КамАЗом в селе Девица Липецкой области

В Липецкой области в аварии пострадали два пассажира легковой машины Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшей среды, 3 мая, в Усманском районе Липецкой области 62-летний водитель КамАЗа столкнулся с «Ладой Грантой». ДТП произошло на улице Советская в селе Девица. За рулем легковушки сидел 20-летний парень, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате аварии пострадали два пассажира отечественного авто.

За сутки на дорогах Липецкой области инспекторы зафиксировали 4 004 нарушения ПДД. Полицейские поймали семь водителей, которые сели за руль пьяными. 95 автолюбителей ехали, не пристегнувшись ремнем безопасности. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Дорожные камеры записали 3 750 случаев, когда автомобилисты превышали скорость, выезжали на встречку и парковались в неположенных местах. Сотрудники ДПС напоминают липчанам о внимательности. Водители не должны забывать об особенностях и состоянии машины. Также следует учитывать трафик и погоду.