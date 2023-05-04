«Мазда-6» загорелась на улице Привокзальная в Грязях Липецкой области

Спасатели потушили горящую иномарку в Грязях Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот четверг, 4 мая, на улице Привокзальная в Грязях Липецкой области вспыхнула «Мазда-6» 2021 года выпуска. Спасателей вызвали в 02:55. Пламя потушила одна пожарная машина. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Огонь повредил моторный отсек и салон машины на площади в квадрат.

Огонь повредил моторный отсек и салон машины Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой же ночью в селе Сошки на улице Гагарина полностью сгорел дачный домик на площади в 53 квадрата. На место происшествия приехали два расчета МЧС. С пожаром помогали бороться два добровольца.

Также вечером минувшей среды, 3 мая, в деревне Богданово Воловского района загорелся сарай площадью в 24 квадрата. На улицу Дорожная приехали три расчета МЧС. Тушить пламя вызвались два местных жителя. У постройки полностью сгорела шиферная крыша. Пострадавших нет.