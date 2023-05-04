В Липецке иностранца приговорили к 8 годам колонии за убийство любовника бывшей супруги

Иностранец проведет 8 лет за решеткой Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке суд приговорил 53-летнего иностранца к 8 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве – ч.1 ст.105 УК РФ.

Следствие и суд установили, что утром 24 декабря 2021 года злодей на такси приехал к дому в селе Косыревка, чтобы поговорить с любовником бывшей супруги. Мужчины поругались и подсудимый избил оппонента, нанеся около 180 ударов. От травм несчастный скончался, а изверг скрылся. Бездыханное тело обнаружила сожительница.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, предполагаемого преступника задержали. Им оказался иностранец, проживающий в Московской области. Он признал вину и подтвердил показания на месте происшествия, но потом отказался от своих слов. Его заключили под стражу.

Мужчину уже судили за разбой и причинение тяжкого вреда. Также он находился в федеральном розыске за нарушение миграционного законодательства. На этот раз ему предстоит провести 8 лет в колонии.