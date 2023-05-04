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НовостиОбщество4 мая 2023 11:34

Ярмарка с продуктами, саженцами и рассадой пройдет у ОЦКНТ в Липецке 12 и 13 мая

Горожан будут ждать с 8:00 до 14:00
Алина ПАЛАГИНА
12 и 13 мая в Липецке пройдет ярмарка для садоводов

12 и 13 мая в Липецке пройдет ярмарка для садоводов

Фото: Архив "КП"

12 и 13 мая жителей Липецка приглашают на ярмарку. Торговые ряды выставят рядом с ОЦКНТ на улице Космонавтов, 54а. Горожане смогут купить продукты – мясо, яйца, сыр, молочку и многое другое. Посетителей будут ждать с восьми утра до двух часов дня, сообщает пресс-служба регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Из питомников Липецкой и Тамбовской областей и Краснодарского края на продажу привезли саженцы деревьев и цветов. Также жители найдут на ярмарке рассаду.

Напомним, в этот четверг, 4 мая, в Липецке внепланово отключили питьевую воду. Причина – в порыве трубопровода на проспекте 60 лет СССР, 13. Краны пересохли на двух улицах в 21-м микрорайоне.