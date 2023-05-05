В Липецке безработный рецидивист украл из магазина женскую одежду на 6 414 рублей

Липчанин попал в объектив камер Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейские задержали рецидивиста, который обокрал магазин одежды. О преступлении заявил администратор торговой точки, находящейся по улице Петра Смородина. Он сообщил, что в конце марта неизвестный похитил из зала женскую куртку, брюки и джемпер. Сумма ущерба – 6 414 рублей.

Злодей попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сначала он отнес одежду в примерочную. Там он сложил все в пакет и, не оплатив товар, спокойно вышел. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался безработный 37-летний липчанин. Кстати, его уже судили за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы. В настоящее время негодяй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.