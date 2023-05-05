Под Липецком два расчета МЧС тушили горящий гараж с инструментами и мотоблоком

В Липецкой области горели гаражи, сухая трава и мусор Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ночь на 5 мая в Липецкой области вспыхнул металлический гараж. Пожар случился в селе Троицкое Лев-Толстовского района около 00.40. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали два спасательных отделения. Несмотря на их усилия, гараж полностью сгорел. Также огонь уничтожил инструменты внутри и мотоблок.

Еще один гараж полыхал днем ранее, 4 мая, в Грязях в районе Вагонного депо. Кирпичное строение тушили 2 пожарных расчета. Пламя повредило вещи и имущество на площади 10 квадратных метров. В том же городе на улице Комсомольская в пятиэтажном доме загорелась квартира. Пострадали вещи и отделка балкона.

Также в регионе неоднократно вспыхивала сухая трава и мусор. Самое обширное возгорание зарегистрировали в селе Дубовое Чаплыгинского района – 500 квадратных метров площади.