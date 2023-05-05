ТОП новостроек Липецка: кто на вершине рейтинга?

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На вершине рейтинга нашего региона закрепился жилой комплекс «Геометрия» «Объединенной Домостроительной Корпорации». Единый реестр застройщиков осуществляет автоматизированную оценку потребительских качеств всех жилых комплексов в стране и ранжируют их по количеству набранных баллов. На рейтинг влияют расположение, транспортная доступность, социальная инфраструктура и другие потребительские качества, всего более 100 показателей.

Дома в «Геометрии» возводят по технологиям монолитного и ширококорпусного домостроения. Каждый жилой квартал получит индивидуальное концептуальное название, а сам комплекс отличается всей необходимой социальной инфраструктурой в шаговой доступности: детские сады и школы, продуктовые магазины и рынок, поликлиники и спортивные комплексы.

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Квартиры в первом квартале под названием «Куб» с большим разнообразием планировок начали продавать в прошлом году, в скором времени застройщик анонсирует продажи в следующем квартале. К слову, всего на территории комплекса планируется возведение 14 домов разной этажности. Одним из основных преимуществ для покупателя является возможность приобретения с готовой отделкой без дополнительных трат на ремонт.

Ранее ГК ОДСК осуществляла в Липецкой области санаторскую деятельность – достраивала незаконченные проекты других застройщиков. Для своего первого самостоятельного проекта в регионе компания выбрала локацию, которая пользуется спросом. В Европейском микрорайоне любит селиться молодежь, рядом находится крупнейший торговый центр Липецка, а также все необходимые социальные объекты.

По мнению экспертов, имя в Липецке себе ОДСК уже сделала, показав хорошие темпы работ, профессиональный состав специалистов, а также финансовую устойчивость.

Контактная информация по телефону +7 (4742) 56-50-66. Подробности на сайте https://odsk-lip.ru

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