Две пассажирки «Шкоды» пострадали в тройном ДТП в Липецке

В Липецке в ДТП попали «Люксген», «Шкода» и Лада Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в четверг 4 мая в тройном ДТП пострадали две женщины. Авария произошла на автодороге «обход Липецка». 40-летний водитель «Люксген» нарушил дистанцию и врезался в стоящие машины - «Шкоду Фабиа» и Ладу. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, травмы получили пассажирки второй иномарки 41 и 47 лет. Их доставили в больницу. Там медики осмотрели их и отпустили.

В тот же день на улице Советская 45-летняя женщина за рулем «Ниссан-Альмера», выезжая на главную дорогу, не уступила автобусу ЛиАЗ. Пострадала водитель иномарки. Ей понадобилась помощь врачей.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 410 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 7 липчан. Еще 72 человека не пристегнулись. Автомобилисты 4 123 раза превысили скорость.