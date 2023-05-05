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НовостиОбщество5 мая 2023 10:18

Липецкий МЧС предупреждает о заморозках, которые могут погубить урожай 7 и 8 мая

Ночью и утром в Липецкой области может похолодать до -5 градусов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области ожидаются заморозки до -5 градусов

В Липецкой области ожидаются заморозки до -5 градусов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области ночью и утром 7 и 8 мая ожидаются заморозки. Об опасном метеорологическом явлении предупреждают впресс-службе регионального ГУ МЧС России. Температура воздуха может опуститься до -5 градусов мороза.

Липчанам рекомендуют позаботиться об урожае. Спасти плодовые деревья от мороза можно с помощью дымления. Их следует укрыть защитным материалом, например, грубой гофрированной бумагой, пузырчатой пленкой, брезентом или чем-то другим с малой теплопроводностью. Насаждения на большой территории можно опрыскать в темное время суток – распылить на ветви и бутоны небольшое количество воды.

Напомним, в случае происшествия обращаться в экстренные службы по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.