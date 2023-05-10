В Липецке безработный рецидивист украл туи за 3600 рублей

Липчанин похитил туи Фото: принтскрин видео.

В Липецке у 49-летней женщины украли туи за 3 600 рублей. Она ненадолго оставила пакет с двумя саженцами на лавочке у дома по улице Бунина, чтобы подняться в квартиру. Когда вернулась, скамейка пустовала. Липчанка обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался безработный ранее судимый 31-летний горожанин. Мужчина проходил мимо, увидел туи и решил забрать их себе.

Оперативники изъяли у него растения и вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы. В настоящее время липчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.