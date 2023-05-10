Трое детей, водитель и пассажиры «Киа» пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 7 мая в ДТП с грузовиком в Липецкой области пострадали трое детей, водитель и пассажир. Авария произошла в Становлянском районе на трассе «Дон». Там столкнулись «Киа» и большегруз «Скания». Травмы получили 33-летний водитель и пятеро пассажиров иномарки, включая детей 3, 5 и 10 лет. Они в больнице.

В тот же день в селе Доброе на перекрестке улиц Колхозная и Крупской столкнулись «Лада Приора» с 22-летней девушкой за рулем и «Рено» с 18-летним водителем. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали оба автомобилиста, 3-летняя пассажирка отечественной машины и два человека из иномарки.

В Грязинском районе на автодороге Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи «Лада Приора» врезалась в грузовик МАН. 36-летний водитель легковушки погиб.

Еще одна смертельная авария произошла в Задонском районе на трассе Стебаево-Задонск-Долгоруково. 20-летний парень за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб на месте. Его 20-летний пассажир получил травмы.