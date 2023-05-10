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НовостиОбщество10 мая 2023 8:47

В Липецке спасатели МЧС вскрыли запертый киоск с 200 бутылками паленого алкоголя

Владелица торговой точки закрылась с товаром изнутри
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке спасатели МЧС вскрыли запертый киоск с 200 бутылками паленого алкоголя

В Липецке спасатели МЧС вскрыли запертый киоск с 200 бутылками паленого алкоголя

Фото: принтскрин видео.

В Липецке правоохранители нашли в киоске более 200 бутылок паленого алкоголя. На торговый павильон по улице Механизаторов пожаловались местные жители. С проверкой в ларек нагрянули прокуроры Октябрьского района и полицейские.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, владелица киоска не захотела впускать гостей. Она заперлась изнутри и не реагировала на требования пришедших. Им пришлось вызвать на подмогу МЧС.

Спасатели с помощью инструментов вскрыли замок. Внутри правоохранители обнаружили не только спиртные напитки, происхождение которых еще нужно выяснить, но и пластиковые бутылки с неизвестным содержимым. Все это отправили на экспертизу. По ее результатам станет понятно, какое наказание ожидает незадачливую липецкую предпринимательницу.