Почтовый квест-маршрут в Липецке посвятят путешественнику Михаилу Водопьянову 11 мая

11 мая в Липецке пройдет первый почтовый квест-маршрут Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В четверг, 11 мая, в Липецке проведут почтовый квест-маршрут «Великие русские путешественники». Первое мероприятие посвятили советскому военному летчику Михаилу Водопьянову, который родился на липецкой земле.

В 11 утра состоится открытие в туристическо-информационном центре на Плеханова, 30. Затем стартует квест. Участники должны купить почтовую карточку с путешественником. После липчанам выдадут список из 14 мест, связанных с полярным летчиком. Горожане преодолеют маршрут в 14,7 километра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В каждой локации нужно сфотографироваться с приобретенной открыткой и разместить Вконтакте с хештегом #post_kvest. Можно следовать в группе с гидом, передвигаться пешком, на велосипеде, поехать на машине или автобусе. В конце экскурсанты получат сертификаты участников.

Квест разработали сотрудники регионального центра развития культуры и туризма вместе с членом Российского географического общества Валерием Сушковым. Следующие краеведческие мероприятия пройдут в честь Семенова-Тян-Шанского, Муравьева-Карского и Смургиса.