Питьевую воду отключат на 23 улицах Липецка в четверг 11 мая

11 мая в Липецке отключат холодную воду в нескольких районах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 11 мая, в Липецке отключат питьевую воду на 23 улицах. Специалисты водоканала проведут ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на улицах Индустриальная, 1, 2, 3, 3а, 4, 19, 21, 21а, 21б, 23, 43, 44, 45, 47; Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55Б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; Киевская, 1, 34, 36, 41; Механизаторов, 8, 8б, 8б/1, 11, 9, 10, 10а, 10 строение 1, 10 строение 2, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 14, строение 16, 17, 17б, 18, 18/1, 18 строение 1, 19, 19а, 19б, 20, 21, центр реабилитации – строение 9; центральный тепловой пункт «Квадра»; проспекте Победы, 29, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3 55, 57, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/2; переулок Вишневый, 1а и в частном секторе на Депутатской, Воровского, Володарского, Индустриальной, Даргомыжского, Киевской, 1-ой Крымской, Верхней, Пригородной, Кирова, 2-ой Крымской, Комсомольской, Котовского, Школьной Чкалова и переулках Вишневый, Фруктовый и Верещагина.

Также воду перекроют на Космонавтов, 21, 23; Суворова, 28; Расковой, 6. Машина с водой приедет на улицы Депутатская, 51а; Космонавтов, 21 и Суворова 26.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода может временно сохранять мутность. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.