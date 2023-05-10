Без света останутся три садоводчества и жители домов на 15 улицах Липецка в четверг 11 мая

11 мая электричество отключат в садоводчествах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник» и 15 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 11 мая, без света останутся три садоводчества и 15 улиц Липецка. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщает пресс-служба мэрии.

Электричество отключат с девяти утра до полудня на улицах 9 Мая, 5 и Расковой, 2а и 2б. С девяти утра до четырех дня лампочки погаснут в домах на проездах Товарный, 1б, 3 и Универсальный, 1, 2, 2б, и 2к.

Подачу электроэнергии приостановят также с девяти утра до пяти вечера в садоводчествах «Горняк», «Горняк 1», «Спутник» и на улицах Ангарская, 1, 31в, 31д, 31е, 52; Юношеская; Взлетная; Детская, дома 18 – 24; Коттеджная, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12; Маргелова; Романовская, 1 – 10; в переулках Рудный, 17; Лирический, 1 – 5, 7; Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и Туманный, 1 – 8.

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