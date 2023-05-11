Под Липецком спасатели взорвали минометную мину времен Великой Отечественной войны

Под Липецком обезвредили минометную мину Фото: УГПСС Липецкой области

В среду 10 мая в Липецкой области взорвали 82 миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили в Тербунском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели вывезли боеприпас на специализированный полигон. Там они уничтожили мину.

Напомним, что 3 мая в том же районе обезвредили 11 минометных мин и 4 ручных гранаты. Взрывоопасные предметы нашли жители в деревне Михайловка.

При обнаружении боеприпасов запрещено трогать их, пинать, перекатывать, разбирать, бросать в воду или закапывать в землю. Опасно разводить вблизи костер. Нашедшим снаряд следует никого не подпускать к нему ближе, чем на 100 метров. О взрывоопасном предмете нужно сообщить экстренным службам по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно.