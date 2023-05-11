Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 8:54

38 млрд потратили на продукты, напитки и табак жители Липецкой области за три месяца

По сравнению с прошлым годом оборот розничной торговли уменьшился на 7%
Алина ПАЛАГИНА
Жители Липецкой области потратили на продукты и товары 78 миллиардов за три месяца

Жители Липецкой области потратили на продукты и товары 78 миллиардов за три месяца

Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по март 2023 года жители Липецкой области потратили около 78 миллиардов рублей на продукты и товары. Оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7%.

По данным Липецкстата, за три месяца почти 38 миллиардов ушли у липчан на продукты, напитки и табак. Выручка от продажи товаров населению снизилась примерно на 9% в соотношении с январем-мартом 2022 года.

Больше всего жители региона потратили на непродовольственные товары – около 41 миллиарда рублей. Это на 5% меньше, чем в прошлом году.

В столовых, кафе и ресторанах липчане оставили более двух миллиардов. Выручка от общественного питания уменьшилась на 2% к январю-марту 2022 года. В целом, каждый житель области заплатил в заведениях по 2 205 рублей.