38 млрд потратили на продукты, напитки и табак жители Липецкой области за три месяца

Жители Липецкой области потратили на продукты и товары 78 миллиардов за три месяца Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по март 2023 года жители Липецкой области потратили около 78 миллиардов рублей на продукты и товары. Оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7%.

По данным Липецкстата, за три месяца почти 38 миллиардов ушли у липчан на продукты, напитки и табак. Выручка от продажи товаров населению снизилась примерно на 9% в соотношении с январем-мартом 2022 года.

Больше всего жители региона потратили на непродовольственные товары – около 41 миллиарда рублей. Это на 5% меньше, чем в прошлом году.

В столовых, кафе и ресторанах липчане оставили более двух миллиардов. Выручка от общественного питания уменьшилась на 2% к январю-марту 2022 года. В целом, каждый житель области заплатил в заведениях по 2 205 рублей.