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НовостиПроисшествия11 мая 2023 10:27

30-летний мужчина упал с высоты 4 этажа дома по улице Терешковой в Липецке

Полиция проводит проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Отдел полиции №8 проводит проверку

Отдел полиции №8 проводит проверку

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 10 мая в Липецке с 4 этажа дома упал 30-летний мужчина. Инцидент произошел на улице Терешковой. Как оказалось, с высоты рухнул житель Лебедяни. Его доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется. По данным пресс-службы регионального УМВД России, проверку проводит отдел полиции №8.

Напомним, ночью в Чаплыгинском районе перевернулся «Форд». 22-летний водитель не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Пострадал автомобилист и его пассажир того же возраста.

А в Хлевенском районе мужчина 37 лет за рулем «Шевроле» врезался в столб. Авария произошла на трассе «Дон». Машина влетела в световую опору, а потом - в кювет. Автомобилиста с травмой положили в больницу.