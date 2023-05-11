В Липецкой области планируют использовать беспилотники в сельском хозяйстве

В сельское хозяйство Липецкой области планируют внедрить беспилотники Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая область планирует внедрить беспилотники в сельское хозяйство. В этот четверг, 11 мая, прошло заседание Экспертного совета Комитета Госдумы России по промышленности и торговле, на котором обсудили использование БПЛА в фермерстве. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

Беспилотники смогут облегчить работу в полях. Например, распылять удобрения, опрыскивать урожай от насекомых и жуков и охранять сельхозугодия.

В регионе уже применяли беспилотные авиасистемы в хозяйстве. В 2022 году с их помощью обработали около тысячи гектаров.

Отметим, по всеми миру дроны широко применяют для посадки семян или анализа почвы. Современное оборудование может следить за состоянием растущих овощей и прогнозировать урожайность.