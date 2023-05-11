Пружина от старого дивана впилась в палец 13-летнего школьника в Липецке

В подъезде дома на Циолковского в палец подростка впилась пружина от дивана Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

6 мая в Липецке 13-летнему школьнику понадобилась помощь спасателей. В подъезде одной из многоэтажек на улице Циолковского в палец мальчика впилась пружина от старого дивана. В диспетчерскую позвонили в пять часов вечера.

Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС отрезали пружину слесарным инструментом. После этого подростка отправили в травмпункт.

Тем же вечером на Боевом проезде овчарка провалилась в колодец глубиной в 2,5 метра. Из-за густой травы животное не заметило открытый люк и упало. Сотрудники привезли лестницу и предложили хозяину спуститься за собакой самому, чтобы не пугать лишний раз питомца.

За десять дней мая в областном центре спасателей вызывали 70 раз. Специалистов вызывали на места ДТП. Также липчанам помогали попасть в квартиры, двери которых захлопнулись и не открывались.