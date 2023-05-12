Под Липецком в ДТП перевернулась «Лада-Калина», водитель в больнице

ДТП в Добринском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 11 мая в Липецкой области в ДТП пострадал водитель «Лады-Калины». Авария произошла в Добринском районе на автодороге Добринка-Хворостянка. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 46-летний автомобилист не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Всего за сутки автоинспекторы выявили на дорогах региона 4 389 нарушений Правил дорожного движения. 10 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Им грозят штрафы и лишение прав. Водители 4 115 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать правила. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.