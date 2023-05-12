В Липецке управляющей компании грозит штраф до 250 тысяч за заваленные мусором контейнеры

На управляющую компанию составили административный протокол за неубранные мусорные контейнеры Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке сотрудники мэрии и ГЖИ продолжают проверять состояние мусорных контейнеров. Жильцы неоднократно жаловались на неубранную территорию около дома №2 по улице Островского. По приезде специалисты убедились, что управляющая компания не следит за чистотой площадки. На территории накопилась куча отходов.

Проверяющие сфотографировали заваленные мусором контейнеры и составили административные протоколы, сообщает пресс-служба мэрии. Ответственной организации грозит штраф от 50 до 250 тысяч рублей за нарушения по статье 14.1.3 КоАП.

На прошлой неделе сотрудники провели рейды по 40 площадкам. Административное наказание ждет двух управляющих компаний.

Липчане могут сообщить о некачественной уборке мусора в ЕДС по бесплатному номеру: 8-800-450-48-48. Также горожане могут обратиться в ГЖИ по телефону: 22-13-16, или заполнить форму на сайте.