В Липецке полицейские задержали иностранцев с 2 килограммами мефедрона в сабвуфере «Лады»

Молодые иностранцы привезли в Липецкую область 2 кг мефедрона Фото: принтскрин видео.

В пригороде Липецка полицейские совместно с инспекторами ДПС задержали иностранцев с 2 килограммами наркотиков. Правоохранители остановили машину «Лада Гранта» с 20-летней девушкой за рулем. В салоне также находился 21-летний парень. Оба – граждане иностранного государства.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России, в багажнике автомобиля оперативники нашли тайник. Злодеи оборудовали его в акустической системе. Из сабвуфера полицейские достали два брикета с мефедроном. По версии полиции, молодые люди купили товар через интернет. Синтетические наркотики они собирались распространить через закладки на территории Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Наркокурьеров заключили под стражу. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.