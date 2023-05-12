Под Липецком мошенники через удаленный доступ оформили на ельчанина кредит на 500 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителю Ельца из Липецкой области позвонил мошенник под видом работника банка. Он сообщил, что произошла утечка данных и конфиденциальная информация попала в руки аферистов. Чтобы сберечь деньги, незнакомец предложил скачать ельчанину банковское приложение. Как только мужчина открыл его на своем телефоне, «специалист» попрощался с ним.

В начале мая ельчанин узнал, что его счет пуст. Кроме того, на него оформили кредит в 500 тысяч рублей. Оказалось, что мошенник получил доступ к телефону наивного мужчины через «банковское приложение», которое в реальности оказалось инструментом для удаленного управления.

Кстати, за сутки аферисты получили от жителей Липецкой области около 2,7 миллионов рублей. Чаще всего людей обманывали лжесотрудники служб безопасности банков и псевдоконсультанты по финансовым операциям.