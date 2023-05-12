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НовостиПроисшествия12 мая 2023 14:01

Под Липецком мошенники через удаленный доступ оформили на ельчанина кредит на 500 тысяч

Мужчина скачал приложение, которое посоветовал аферист, и лишился денег
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком мошенники через удаленный доступ оформили на ельчанина кредит на 500 тысяч

Под Липецком мошенники через удаленный доступ оформили на ельчанина кредит на 500 тысяч

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителю Ельца из Липецкой области позвонил мошенник под видом работника банка. Он сообщил, что произошла утечка данных и конфиденциальная информация попала в руки аферистов. Чтобы сберечь деньги, незнакомец предложил скачать ельчанину банковское приложение. Как только мужчина открыл его на своем телефоне, «специалист» попрощался с ним.

В начале мая ельчанин узнал, что его счет пуст. Кроме того, на него оформили кредит в 500 тысяч рублей. Оказалось, что мошенник получил доступ к телефону наивного мужчины через «банковское приложение», которое в реальности оказалось инструментом для удаленного управления.

Кстати, за сутки аферисты получили от жителей Липецкой области около 2,7 миллионов рублей. Чаще всего людей обманывали лжесотрудники служб безопасности банков и псевдоконсультанты по финансовым операциям.