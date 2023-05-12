В Липецке суд забрал «Шевроле» у 41-летнего водителя за повторную пьяную езду Фото: Юлия КЛЮЕВА

У жителя Липецка конфисковали автомобиль за пьяную езду. 11 марта в областном центре сотрудники ДПС остановили «Шевроле». Полицейские почувствовали алкогольное амбре исходившее из салона и предложили водителю пройти медосвидетельствование, но тот отказался.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, автоинспекторы зафиксировали признаки опьянения у 41-летнего мужчины и отстранили его от управления. Оказалось, что это не первый «алкогольный выезд» липчанина. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. К сожалению, правильных выводов из ситуации он не сделал. В этот раз на него завели уголовное дело.

Суд признал горожанина виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ. Мужчину также лишили водительских прав, а его машину конфисковали в доход государства.