97 тонн рыбы неизвестного происхождения поставили фантомной фирме в Липецкой области

В Лебедянском районе обнаружили несуществующее рыбное предприятие Фото: Архив "КП"

Россельхознадзор обнаружил несуществующую рыбную фирму в селе Романово Липецкой области. Фантомному предприятию поставили 97 тонн свежемороженого судака, леща и тарани неизвестного происхождения. Сотрудники управления начали выяснять ситуацию и наткнулись на подозрительную картину.

Во-первых, нашлись расхождения в документах. Производитель не заключал договор с местом вылова. Поэтому неясно, откуда взялась рыба. Во-вторых, фирма подделала исследования продукции на безопасность и качество. Результаты вбили вручную в электронные ветеринарные справки. Также оказалось, что в указанную лабораторию ничего на проверку не присылали.

Логистика тоже пострадала. Груз магическим образом доехал на машине от Приморского края до Лебедянского района всего за сутки. Специалисты решили съездить по адресу получателя. Однако никакого предприятия проверяющие не нашли, сообщает управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Информацию о фантомной площадке передали правоохранителям.