Тепло до +24 и без дождей ожидают в Липецкой области в субботу 13 мая

В Липецкой области обещают теплую и сухую погоду 13 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 13 мая, в Липецкой области синоптики обещают переменную облачность. В регионе установится сухая погода – дождей не предвидится. Также ожидают еще большее потепление. Атмосферное давление не изменится – 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью столбики термометров покажут плюсовую температуру – от четырех до девяти градусов выше нуля. Днем воздух прогреется от +19 до +24 градусов.

Ветер северо-западного направления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. В темное время суток его скорость составит от трех до восьми метров в секунду, а дневное – 7-12 м/с.

В воскресенье, 14 мая, в областном центре температура днем немного снизится. Синоптики предсказывают от 17 до 20 градусов выше нуля. Небо будет малооблачным, дождей не обещают.