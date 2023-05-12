Питьевую воду отключат в Липецке на трех улицах Советского района в субботу 13 мая

В Липецке отключат холодную воду на трех улицах 13 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 13 мая, в Советском районе Липецка отключат питьевую воду на трех улицах. Специалисты водоканала будут ремонтировать трубопроводы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на улицах Фрунзе, 30, 32 и Коммунальная, 10, 12. Также подачу ресурса ограничат на Юношеской, 18а, 18б, 18в, 18г, 44, 43, 43 ст.1, 45, 45 строение 1, 43м, 47, 47а, 49, 55, 59 и на этой же улице в частном секторе.

Машина с водой приедет на Фрунзе, 32 и Юношескую, 47а. После окончания работ вода из крана может временно течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.