Липецкий «Металлург» сенсационно обыграл лидера второй лиги

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В рамках 7-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги липецкий «Металлург» принимал лидера турнира – саратовский «Сокол». В первом круге «сталевары» победили в гостях 3:1, но после этого выдали череду невразумительных матчей, а потому повторения успеха даже в присутствии своих болельщиков от наших парней никто не ожидал.

Неизвестно чем бы все закончилось, если бы не удаление хавбека саратовского клуба Артура Рябокобыленко на 32-й минуте. Получив численный перевес, «Металлург» мастерски его реализовал. На 58-й минуте Илья Глебов открыл счет в матче, а на 70-й минуте окончательные цифры на табло установил Максим Елеев (2:0).

После этого успеха наши парни занимают четвертое место с 27 очками. Лидирует «Сокол» (36). В ТОП-3 также входят брянское «Динамо» (30) и белгородский «Салют» (28). Следующий матч в рамках 8-го тура первенства России подопечные Сергея Первушина проведут 15 мая во Владивостоке с местным «Динамо». Начало игры в 14:00.