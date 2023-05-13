Липецкий ЛКС уступил в первом финале чемпионата России по мини-футболу

Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В УСК «Атлант» (Копцевы Хутора) состоялся первый финальный матч чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу. Липецкий ЛКС принимал столичный «КПРФ-2». На 6-й минуте Денис Гуляйкин вывел наших парней вперед, реализовав 6-метровый штрафной удар. Еще до перерыва «коммунисты» выправили ситуацию – на 18-й минуте отличился Олег Безруков. А победный мяч гости провели на 46-й минуте - точным ударом отметился Руслан Курбанов. Итог – 2:1 в пользу «КПРФ-2».

- Как будто дежавю прошлогоднего финала, - отметил после финального свистка главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Играют две равные команды, но решающую ошибку допускаем мы, позволяем сопернику с тем же счетом выигрывать третий финал подряд. Нужно понимать, что много моментов не будет, нужно реализовывать. В обороне тоже нельзя ошибаться, как при втором голе, терпения должно хватать на всю игру. Очень обидно, мы ни в чем не уступали, игра была очень интересная, интенсивная, обе команды показывали футзал достаточно высокого класса. Повторюсь, нам не хватает в решающий момент заставить ошибиться соперника, а не самим допускать ошибки. Очень расстроен этим. Моменты, подходы были, не думаю, что в этом мы уступили. Нельзя сказать, что ребята не хотят, но что-то не сложилось. Надо двигаться вперед, отдыхать, готовиться.

Теперь сегодня, 13 мая, в Климовске состоится второй финальный матч между ЛКС и дублем «КПРФ». Начало игры в 18:00. В случае победы ЛКС третий поединок состоится 14 мая опять же в Климовске.