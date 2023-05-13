В Липецке полицейские задержали мужчину, обокравшего подвалы на 90 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейские задержали подозреваемого в краже из подвалов домов. В апреле правоохранителям начали поступать заявления о злодеяниях. Неизвестный взламывал навесные замки и обчищал подвалы. Он забрал бензопилы, бензогенератор, сварочный аппарат, комплекс зимней резины, удочки и снасти для рыбалки, строительные инструменты. Сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний липчанин. На счету негодяя – 6 эпизодов противоправных деяний. На протяжении месяца по ночам он обкрадывал чужие подвалы.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемого заключили под стражу. Похищенное у него изъяли.