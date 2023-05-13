Более 20 улиц Липецка останутся без воды в воскресенье 14 мая

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 14 мая в нескольких районах Липецка отключат холодную воду. Без ресурса останутся более 20 улиц. Причина – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Маяковского, Красная, ХХ-Партсъезда, Дарвина, Чапаева, Димитрова, Кольцевая, Тимура Фрунзе, Карьерная, 9 января, Елецкая, Энергетическая, Павлова, Лескова, Студеновская, Салтыкова-Щедрина, а также Брусничная, 25.

На этот же период времени холодную воду отключат по улицам Чапаева, 2, 2а, 4; Карьерная, 2; 9 января, 1А, 7, 10, 10а, 10/2; Елецкая, 8А, 10, 63, 67, 67А, 69, 71, 71А; Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39Б, 39А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75А, 89, 91, 109, 109В, 109Г, 109А, 109Б, 116, 116А, 120, 122, 122А, 205А, ст.122Д, 122В, 124А, 123, 126, 126А, 126Б, 131, 159, 184, 187А, 188, 201.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Брусничная, 25; Студеновская, 31. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.