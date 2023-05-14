23-летний липчанин украл телефонный кабель на 107 тысяч рублей

Медный кабель украли из подземной коммуникации.

4 мая в полицию Липецка обратился представитель компании по предоставлению цифровых услуг. Он сообщил о краже 230 метров телефонного кабеля на улице Ковалева. Это нанесло организации ущерб в 107 000 рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неработающий 23-летний липчанин. Молодой человек сдал кабель в скупку металлолома, заработав на этом 80 000 рублей. Горожанина отправили под подписку о невыезде.

В полиции возбудили уголовное дело по статье кража. Липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.