Кому отключат холодную воду в Липецке 15 мая

В Липецке продолжаются отключения воды для проведения ремонтных работ на сетях. В понедельник, 15 мая, «РВК-Липецк» ограничит подачу ресурса потребителям с 10 утра до 20 часов. Краны пересохнут по следующим адресам:

- ул. Ярославская, 13, 19;

- ул. Тихая, 24;

- ул. Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а;

- ул. Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37;

- ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст. 1, 8, 10, 10а, 16, 11, 9, 14, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл. 21;

- ул. Привокзальная, 56, 101;

- ул. Асфальтная, 111, 111а, 113, 115а;

- ст. Казинка, 28, 28а, 33а; ул. Фруктовая, 25б;

- ул. Таежная, 12;

- Матырское водохранилище, к1 (б. о. Бригантина);

- кот. пос. Дачный МУП Липецктеплосеть;

- частный сектор: улицы Привокзальная, Липецкая, пер. Фруктовый, Асфальтная, Таежная, Фабричная, МПС, Локомотивная, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева, Тихая, Светлова, Патриотическая, Железнодорожная, Р. Зорге, Варшавская, Олимпийская, Постышева.

Воду подвезут к дому №17 на улице Центральной.

- ул. Энергостроителей 17, 20, 21, 21а, 21б;

- частный сектор: ул. Малиновая, ул. Грушевая, ул. Ромашковая, ул. Земляничная, ул. Васильковая, ул. Каштановый, ул. Надежды, ул. Сливовая, ул. Славянская, ул. Абрикосовая, ул. Ануфриева, ул. Папанина, ул. Знаменского, ул. Барабанщикова, ул. Бахаева, ул. Басинского.

Подвоз воды по адресу - ул. Энергостроителей, 20.

Также 15 мая проведут работы на электрических сетях Липецкого городского района. В связи с этим приостановят подачу ресурса следующим потребителям:

- с 9:00 до 16 часов ул. Зегеля, 1; пл. Ленина; пл. Соборная, 1, 3.

- с 9:00 до 17 часов ул. Ангарская, д. 1, 1а, 1в, 1г, 2а.

Под ограничения попадут и социально значимые объекты. Это земельное управление, Областной совет депутатов, управление делами и мобилизационной работы администрации, управление ЗАГС и архивов Липецкой области.