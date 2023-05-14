Липецкий ЛКС стал серебряным призером чемпионата России по мини-футболу

Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Накануне, 13 мая, в климовском УСЦ «Юность» состоялся второй финальный матч чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу. После минимального поражения в «Атланте» (1:2) липецкий ЛКС рассчитывал на реванш на площадке «КПРФ-2». Но второй год подряд подопечные Темура Алекберова уступили решающую схватку «коммунистам». Вчера ЛКС пропустил пять безответных мячей и вновь завершил сезон в ранге серебряного призера

Напомним, что в регулярном чемпионате ЛКС финишировал вторым, а на пути в финал поочередно выбил из турнира челябинский «Южный Урал» (2:1, 4:2), новокузнецкий «Сиб-Транзит» (5:4, 4:2) и иркутский «ИрАэро» (5:3, 3:2). У «КПРФ-2» первое место в «регулярке» и восемь побед в плей-офф.