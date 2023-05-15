В Липецке 18-летний парень украл у пьяного прохожего телефон и 30 тысяч рублей

Липчанин украл у пьяного прохожего телефон и 30 тысяч рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские задержали подозреваемого в краже сотового телефона и денег с банковской карты. 24 апреля 44-летний пьяный липчанин возвращался домой. Он не раз выходил на дорогу, мешая движению. Это увидел 18-летний парень. Он решил помочь мужчине, но последний был решительно против. Завязалась потасовка.

Во время драки из кармана мужчины выпал сотовый телефон. Молодой человек подобрал его, позже разблокировал, зашел в банковское приложение и поменял пароль. Он похитил 30 тысяч рублей. Причем сначала перевел деньги на счет знакомого брата, потом друг перечислил сумму самому брату. Третьим и последним в цепочке оказался подозреваемый.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчанин во всем сознался, отдал сотовый и 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 и 3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.