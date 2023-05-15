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НовостиОбщество15 мая 2023 7:48

В Липецке встретили мощи заступника воинства Георгия Победоносца

Приложиться к ковчегу с частицей святого великомученика липчане смогут до вечера 16 мая
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Телеграм-канал руководителя управления внутренней политики Липецкой области Любови Фроловой

Телеграм-канал руководителя управления внутренней политики Липецкой области Любови Фроловой

Фото: с сайта

Этой ночью в Липецк привезли мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Утром 15 мая на Соборной площади прошла торжественная встреча ковчега. В ней участвовали городское духовенство, руководители региона и областного центра, а также липчане, пришедшие помолиться за родственников-воинов. Затем в соборе Рождества Христова началась Божественная Литургия.

Верующие смогут поклониться мощам до 19.00 вторника 16 мая. К ковчегу можно будет приложиться даже ночью. Кстати, мощи заступника воинства Георгия Победоносца прибудут во все регионы России. Святыню будут возить по разным городам до ноября. После Липецка ковчег отправится в Воронеж.

Напомним, что на Руси Георгий Победоносец почитался как защитник православного воинства. К нему обращаются с просьбой защитить участников сражений, а также об обретении мира.