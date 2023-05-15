В Липецке мотоциклист сбил 12-летнего школьника на велосипеде и скрылся с места ДТП

Сбитому велосипедисту понадобилась помощь медиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 13 мая в Липецке мотоциклист сбил 12-летнего велосипедиста. ДТП случилось на улице Студеновская. Водитель байка, наехав на школьника, скрылся с места аварии. Ребенок получил травмы. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, ему понадобилась помощь медиков.

В тот же день в Усманском районе на трассе Липецк-Усмань столкнулись «Фольксваген Поло» и «Фольксваген Джетта». Пострадала 26-летняя пассажира второй иномарки. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

В воскресенье 14 мая в областном центре на Краснозаводской 45-летний водитель БМВ врезался в столящий «Сузуки». Травмы получили мужчина и 46-летняя женщина из первой машины. А в переулке Рудном неизвестный автомобилист наехал на 11-летнего мальчика на велосипеде.