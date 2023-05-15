В Липецке мастер по натяжным потолкам украл камеру видеонаблюдения за 7900 рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке мастер по натяжным потолкам украл камеру видеонаблюдения. Специалист пришел в одну из квартир дома по улице Меркулова 6 мая. В подъезде он увидел устройство и похитил его. Сумма ущерба – 7 900 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вычислили предполагаемого преступника. Им оказался безработный 31-летний липчанин. Правоохранители изъяли у него камеру и вернули законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы. За трое суток полицейские раскрыли 25 преступлений против собственности граждан, 13 – против общественной безопасности, 5 – против жизни и здоровья граждан, 4 – против порядка управления, 2 – в экономической сфере, 1 – против правосудия.