Российский актер Игорь Петренко встретился с липецкими летчиками

Фото из телеграм-канала главы администрации Липецка Евгении Уваркиной Фото: с сайта

В воскресенье 14 мая в Липецк приехал российский актер Игорь Петренко. Мужчина, сыгравшую главную роль в фильме «Небо». Напомним, это картина о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове.

- Он сегодня в Липецке проездом, возвращался из Луганска, - написала глава мэрии Евгения Уваркина в своем телеграм-канале. - Приехал в гости к нашим липецким летчикам, с которыми подружился во время съемок.

Градоначальница также добавила, что Игорь Петренко часто ездит в зону боевых действий, помогает участникам СВО.

Напомним, что фильм «Небо» снимали в Москве, Липецке, Крыму, Сирии, а также на территории авиабазы Хмеймим. Эта картина – о событиях 24 ноября 2015 года. Тогда турецкий истребитель сбил российский военный самолет Су-24. Командира бомбардировщика – 45-летнего Олега Пешкова расстреляли сирийские боевики. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись. Оба случили в Липецком авриацентре.