В Липецке осудят бандитов, грабивших автозаправки и почтовые машины в форме ДПС и спецназа

В Липецком областном суде стартует процесс над бандитами, которые грабили автозаправки и почтовые машины Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на следующей неделе начнется суд над участниками организованной банды. Речь идет о 36-летнем экс-полицейском – главе разбойников, а также его сообщнике 35 лет. По версии следствия, в январе 2021 года бывший правоохранитель предложил давнему другу сколотить банду. Он составлял план нападений, обеспечивал злодеев оружием, одеждой, похожей на форму ДПС и спецназа, средствами маскировки.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, на счету бандитов 7 вооруженных нападений с марта по май 2022 года. Они похитили 418 тысяч рублей в магазине в Измалковском районе, дважды грабили автозаправки, четыре раза нападали на почтовые машины. Они в форме ДПС или спецназа требовали водителей остановиться. Им удалось осмотреть только одну машину. Крупной суммы в ней не оказалось. В остальных случаях автомобилисты не останавливались.

Экс-полицейскому вменяют ч.1 ст.209 УК РФ «Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой», а его другу – ч.2 ст.209 УК РФ «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях». Также их обоих обвиняют в трех разбоях, совершенных организованной группой – п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ, а также в четырех разбоях, совершенных организованной группой, в особо крупном размере – п. «а, б» ч.4 ст.162 УК РФ.

Уголовное дело рассмотрят с участием присяжных заседателей. Коллегия уже сформирована.